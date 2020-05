Niente multe, ma rispetto del codice

MANTOVA – Per ora nessuna multa. Nel gran giorno della riapertura, che inaugura la “fase 3”, gli agenti della Polizia locale cercheranno di andare incontro in modo non sanzionatorio alle necessità di chi riapre dopo oltre due mesi di inattività, verificando o correggendo le eventuali trasgressioni. «Ci diamo per condotta di non essere fiscali nell’applicare le nuove disposizioni del governo e della Regione – assicura l’assessore alla sicurezza e viabilità Iacopo Rebecchi –. Domani (oggi, ndr) studieremo i dispositivi e cercheremo soprattutto di controllare una a una le eventuali situazioni in contrasto con il Codice della strada». Per il resto, rimangono tuttavia fermi i decretati sulla sicurezza, dalle mascherine ai distanziamenti.

Anche sul versante della sosta l’amministrazione ha dato un input di ripresa che troverà piena applicazione dal 1° giugno con la riapertura del Parcheggio Mondadori reso gratuito per le prime 3 ore.