Beccato con droga e un coltello, denunciato pusher 67enne

MANTOVA – Sorpreso ad andare in giro armato e in possesso di una non modica quantità di droga. Nei guai è così finito un pusher 67enne di origine marocchina. L’episodio, occorso durante uno dei normali servizi dell’Arma finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, risale alla notte di venerdì. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Mantova infatti, hanno proceduto in siffatta occasione al controllo di una persona sospetta intercettata in corso Garibaldi; l’atteggiamento dell’uomo, infatti, anche in considerazione alle circostanze di tempo, era apparso sin da subito alla vista dei militari alquanto nervoso. La successiva perquisizione personale confermava i sospetti iniziali dei militari poiché il soggetto, benchè non più “giovanissimo”, veniva trovato in possesso di quasi 60 grammi di marijuana oltre che di un coltello lungo 15 centimetri e con lama di 6,5 centimetri, il cui possesso non veniva giustificato. La droga e l’arma venivano immediatamente sequestrate. E’ molto alta, infatti, l’attenzione dei carabinieri al porto ingiustificato di oggetti o strumenti atti ad offendere che potrebbero procurare gravi danni in caso di liti anche per futili motivi. I militari, dopo gli accertamenti del caso, hanno denunciato l’uomo alla competente autorità giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di arma da taglio.