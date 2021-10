I sogni notturni di Chopin con il duo Costa – Gambarotta

MANTOVA Domenica 24 ottobre alle ore 17.00 al Teatro Bibiena, MantovaMusica e i Concerti della Domenica propongono un nuovo appuntamento dedicato al genio poetico di Fryderyk Chopin: “Chopin: sogni notturni”, evento in cui alla musica dell’autore polacco – interpretata al pianoforte da Giorgio Costa, saranno accostati testi narrati dall’inconfondibile voce di Bruno Gambarotta, personalità molto cara al mondo culturale mantovano.

“Chopin: sogni notturni” è un omaggio a Fryderyk Chopin, uno dei compositori più amati di sempre, che trovò nel pianoforte il migliore mezzo di espressione dei suoi sentimenti. Quasi tutte le sue opere sono infatti dedicate a questo strumento, con un tipo di melodie forse unico nella storia della musica (semplici, pure, eleganti). Chopin è definito musicista “romantico” per eccellenza, forse per la sua spiccata malinconia, senza tuttavia dimenticare che la sua musica, ricca di slanci ora appassionati ora drammatici, è di un vigore che a volte sfiora la violenza. “Chopin: sogni notturni” si delinea così come recital di grande impatto emotivo e artistico, in cui le letture, garbate e ricche di aneddoti, assumono un particolare fascino per il pubblico, in piena sintonia con le note romantiche e intense della musica di Chopin, proposte dall’estro di Giorgio Costa.

Biglietto intero 10 euro; ridotto 5 euro.