Il generale di Corpo d’armata Gino Micale in visita al comando provinciale

MANTOVA Ieri mattina, il comandante del Comando Interregionale Carabinieri Pastrengo, Generale di Corpo d’Armata Gino Micale, è stato in visita a Mantova. Il Generale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonino Minutoli, si è recato presso la Prefettura, dove ha incontrato il prefetto dottor Gerlando Iorio, con il quale ha fatto il punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia, per poi, immediatamente dopo, recarsi in via Chiassi ed incontrare, nella cornice del Palazzo seicentesco che ospita la Caserma “E.TROTTI”, il personale del Comando Provinciale in rappresentanza di tutti i carabinieri della provincia.

Il Generale di Corpo d’Armata Micale Gino, che ha assunto il comando a Milano il 9 gennaio 2022, ha incontrato il personale in servizio, verso il quale ha mostrato tutta la sua vicinanza e gratitudine per l’incessante attività di servizio svolta al fine di contribuire alla sicurezza dei cittadini e per gli ottimi risultati raggiunti.

Ha sottolineato come l’Arma da 208 anni, cioè da quando è stata fondata nel luglio 1814, riesca a farsi fedele interprete delle esigenze della collettività, assicurando stabilmente il proprio intervento.

Ha, inoltre, incentrato l’attenzione sulla intensificazione dei servizi preventivi e di controllo del territorio per dare al cittadino il senso di sicurezza di cui ha bisogno.

Ogni servizio deve essere svolto dal carabiniere con la determinazione, l’attenzione ed il cuore, la passione che contraddistingue ogni militare fin dal suo arruolamento. Il carabiniere è al servizio della comunità e della comunità fa parte; ne deriva che, soprattutto nelle piccole realtà, in cui la presenza istituzionale è garantita dal Comando Stazione, il carabiniere deve garantire una sempre pronta disponibilità all’ascolto quale primo tangibile segno di vicinanza.