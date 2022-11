Il secondo film di “Sword Art Online Progressive” a Cinecity

MANTOVA Continua lo straordinario fenomeno degli “Anime al Cinema” con i suoi numeri da record: dalla serie che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, dando vita a un evento globale, SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE: SCHERZO OF DEEP NIGHT sarà da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre alle ore 21 alla Multisala Cinecity. Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione.

Sword Art Online è una serie di light novel di Reki Kawahara e illustrata da abec, che ha vinto premi prestigiosi e riscosso un enorme successo in tutto il mondo. L’adattamento anime è stato premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award e sono state già realizzate 4 stagioni, due film e uno speciale. SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE è una serie reboot, scritta dallo stesso Kawahara, che offre uno sguardo più approfondito su dove tutto è iniziato: al primo piano di Aincrad. Il primo film della serie, Aria of a Starless Night, è visto dal punto di vista di Asuna anziché di quello di Kirito.

In SCHERZO OF DEEP NIGHT invece la storia ruota attorno al protagonista Kirito e alle sue imprese eroiche come giocatore di Sword Art Online, un VRMMORPG di nuova generazione. Siamo nel 2022, quando più di diecimila giocatori si collegano al gioco virtuale e vi rimangono intrappolati. “Game Over” significa morire anche nella vita reale. Kirito e Asuna sono intrappolati nel gioco da ormai due mesi e hanno raggiunto il quinto piano, incentrato sulle rovine. Avventurandosi attraverso sotterranei, catacombe ed enormi labirinti, incontrano mostri sempre più terribili, che Asuna non è in grado di gestire. Ma soprattutto devono affrontare diversi Player Killer, cioè giocatori che uccidono altri giocatori solo per divertimento. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più cruenta.

Prezzo intero 10€; prezzo ridotto 8€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.