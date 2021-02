Il Preziosissimo Sangue perde il confratello Luigi Mignoli

MANTOVA La Compagnia del Preziosissimo Sangue perde un confratello stimato, valente ed apprezzato per le sue doti umane e culturali. Il professor Luigi Mignoli di Viadana, già radiologo all’ospedale di Guastalla, aveva conseguito nel 2001 il diploma di laurea in Magistero in scienze religiose alla facoltà di teologia della Pontificia università della Santa Croce a Roma. La passione per la storia della Chiesa aveva indirizzato le sue ricerche e i suoi studi.

Con la sua firma sono apparsi molti articoli sia su riviste di Mantova, ma anche di Cremona e Reggio Emilia. Numerose le sue conferenze sia per la Biblioteca Maldotti di Guastalla e per l’associazione Casa Andreasi di Mantova, tra le quali Lucrezia Gonzaga di Gazzuolo, il Vescovo di Mantova Giovanni Corti e il periodo risorgimentale, il beato Pio IX e la devozione al S. Cuore, la lotta per le investiture.

Nota la sua precisione attenta e puntuale con cui consultava i testi e i documenti negli archivi lombardi. Come confratello della Compagnia del Preziosissimo Sangue si è sempre distinto per serietà e pacatezza, partecipando assiduamente alla vita della Compagnia. (fed.)