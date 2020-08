Asilo pronto per i bimbi e le regole si imparano anche giocando

GONZAGA – Gonzaga Le scuole sono pronte a ripartire, i mesi appena trascorsi sono stati oggetto di una rapida pianificazione e di un duro lavoro per allestire nel minor tempo possibile gli spazi didattici. È il caso della scuola dell’infanzia S. Pio X che impaziente di spalancare le porte si è già organizzata per svolgere al meglio le attività educative. I bambini verranno istruiti sull’igiene personale anche attraverso giochi, ogni ambiente sarà sanificato dopo l’uso e gli accessi contingentati, chiaramente i genitori non potranno introdursi nello stabile se non in casi particolari. Per ciò che concerne la scuola primaria, il servizio autobus quest’anno ha registrato un incremento parecchio elevato di iscrizioni, di conseguenza si prenderà in considerazione il servizio Piedibus.

La riapertura prevista per lunedì 14 settembre sarà anticipata di una settimana, per tale motivo Marina Daolio, direttrice dell’istituto, afferma di aver già provveduto all’allestimento dell’ambiente: le pareti saranno completamente ridipinte e sanificate, gli arredi e i giochi dimezzati, mentre il dormitorio precedentemente ampliato manterrà le piccole brande a distanza di almeno un metro; naturalmente verrà effettuata la rilevazione di temperatura ogni mattina. Per tranquillizzare il più possibile le famiglie la dirigente ci tiene a specificare che il personale scolastico sarà chiamato in questi giorni a sottoporsi al test sierologico per evitare possibili rischi, nel frattempo verrà organizzata una serata di formazione interamente dedicata ai genitori. Le insegnanti continueranno a frequentare corsi di sicurezza organizzati da Rspp. «Nonostante questi piccoli ostacoli – spiega il direttore – le maestre si dicono emozionate e non vedono l’ora di poter ricominciare».

Un nodo rilevante che il Comune dovrà sbrogliare riguarda la gestione del servizio scuolabus che rispetto agli anni precedenti ha stimato un elevato numero di iscritti. Ora il direttivo con l’aiuto di Apam cercherà una soluzione che rispetti le normative in vigore; le opzioni sono molteplici: attualmente si pensa all’assunzione di un educatore che controlli il distanziamento tra i passeggeri e alla reintroduzione del servizio Piedibus che sostituirà la corsa del mezzo pubblico.

Infine, il sindaco Elisabetta Galeotti rimanendo sul tema istruzione rende noto che l’appoggio del pre scuola offerto ai genitori, con tutte le probabilità del caso, non verrà effettuato per mancanza di aule e volontari.