C’era una volta l’assistenza domiciliare

MANTOVA “Il Centro PrivatAssistenza di Mantova propone servizi qualificati di assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili a Mantova città e su tutti i comuni della zona. Organizziamo, nel più breve tempo possibile, interventi socio sanitari di supporto al domicilio per diverse necessità”. Così si legge sul sito di PrivatAssistenza Mantova, uno dei 220 centri in Italia della prima rete di assistenza domiciliare nata nel 1993. In realtà non sono specificate due condizioni. La prima è che l’assistito non deve risiedere all’interno o nelle vie limitrofe alla ztl perché le infermiere di PrivatAssistenza sono sprovviste di pass e non sono disponibili a parcheggiare a poche centinaia di metri dalla casa del paziente. La seconda è la questione dell’urgenza. Perché in questo periodo si fa un gran dire di non recarsi ai pronto soccorso se non in casi di estremità necessità, ma PrivatAssistenza non svolge interventi d’urgenza. Il termine “urgenza” è comunque relativo perché per il lavaggio di un orecchio possono essere considerati “urgenti” due giorni e mezzo di attesa. Dopo aver mandato a monte l’appuntamento e prima di bloccare il numero di cellulare del richiedente, e rendersi così irreperibile, il consiglio dell’infermiera è: “Si rechi al Pronto Soccorso”. Per la cronaca il lavaggio di un orecchio ha un costo di 35 euro, per chi riesce ad averlo a domicilio.