In bici contro un’auto: in prognosi riservata il titolare dell’Open Spice

MANTOVA Scontro frontale tra un ciclista e un’auto l’altro ieri a Peschiera del Garda. A rimanere ferito in modo grave è stato Andrea Giubertoni, 48 anni, uno dei titolari dell’Open Spice di Mantova. Stando a quanto appreso l’uomo, appassionato cicloamatore, stava facendo un’escursione in solitaria sul lago di Garda quando è rimasto vittima dell’incidente. Sbalzato di sella in seguito allo scontro frontale con un’auto, sarebbe ricaduto rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. Soccorso sul posto dal personale di Verona Emergenza, è stato trasportato d’urgenza nel più vicino ospedale dove è stato quindi ricoverato in prognosi riservata. Stando a quanto appreso Giubertoni non sarebbe in pericolo di vita, e la riserva di prognosi potrebbe essere sciolta dal personale medico già nella giornata di oggi. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di legge.