Calcio Prima Categoria – Il Marmirolo vuole stupire

MARMIROLO Vacanze finite anche per il Marmirolo, una delle squadre più attese del prossimo campionato di Prima Categoria. I neroverdi si sono dati appuntamenti nel tardo pomeriggio di ieri allo stadio Canuti. «C’è entusiasmo», ammette il direttore sportivo Marco Dalmaschio, che ha riportato sulla panchina marmirolese il tecnico Giuseppe Bizzoccoli. Dalmaschio non si nasconde, ma nemmeno intendere cedere ai proclami: «Diciamo che, se la scorsa stagione il gap con le prime era di 20 punti, quest’anno speriamo di averlo ridotto. Secondo me non siamo i più forti: Suzzara e Dellese mi sembrano le più attrezzate. Il fatto è che possono contare su rose collaudate, mentre noi abbiamo cambiato tanto e quindi potremmo aver bisogno di tempo per ingranare. Sono comunque soddisfatto dell’organico. Anche Bizzoccoli è contento perchè gli obiettivi sono stati centrati. Vogliamo essere protagonisti». Chiediamo a Dalmaschio l’acquisto di cui va più fiero: «Non un acquisto ma una conferma – risponde – : quella di Garutti. Il suo innesto lo scorso anno portò grossi benefici al Marmirolo. Ha sposato la causa e sarà un esempio per tutti». Annullato il test del 6 settembre con lo Sporting, il calendario prevede le seguenti amichevoli: 26 agosto a Castiglione, il 29 a Nogara, il 2 settembre a Volta con la Voltesi, il 5 torneo a Marmirolo con la Robur, il 10 col Villafranca.