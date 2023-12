Calcio Promozione – La premiata ditta del gol Buonaiuto&Burato regala all’Asola un Natale in zona play off

Asola L’Asola sfrutta in pieno il turno di fine anno favorevole contro l’Ome ultima in classifica e chiude l’andata in zona play off. Il risultato finale di 4-1 fotografa perfettamente la supremazia dei biancorossi, che hanno condotto le operazioni fin dai primi minuti. E sono passati in vantaggio al primo assalto convinto, dopo 13 minuti: Burato si procura il rigore che Buonaiuto trasforma per l’1-0 che mette in discesa la partita. Al 18’ Arici si incunea tra Beretta e Chiari e costringe Marcolini ad una difficile parata di piede. Il portiere locale si ripete poco dopo respingendo in tuffo la velenosa punizione di Bonaglia. Al 22’ Buonaiuto concede il bis con un fendente sul primo palo che sorprende l’ex Rinaldini: 2-0. Lo scatenato bomber biancorosso si trasforma in uomo assist al 27’, quando entra in area sulla destra e serve in mezzo un cioccolatino che Burato deve solo scartare per il 3-0 dell’Asola. Prima dell’intervallo La Sportiva accorcia le distanze col rigore trasformato da Corradi per un classico fallo di confusione.

Nella ripresa i ritmi calano e l’Asola bada soprattutto a controllare. Ma al 65’ un’altra combinazione della premiata ditta Burato&Buonaiuto porta al quarto gol: il primo smarca di tacco il bomber, che ringrazia e insacca il 4-1. Due minuti dopo Corradi impegna ancora Marcolini, che si salva in corner. E’ l’ultimo sussulto di un match che non ha più nulla da dire: l’Asola intasca i 3 punti e va alla sosta con la convinzione di poter essere protagonista anche nel girone di ritorno.