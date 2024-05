Incontro in Comune tra Giunta Palazzi e delegazione Ucraina

MANTOVA Costruire nuove relazioni, progetti di amicizia, scambi di esperienze e di buone pratiche tra l’Ucraina e l’Italia, specialmente con alcuni Comuni italiani, tra cui quello di Mantova.

Questo quanto emerso, giovedì 2 maggio, nella sala Consiliare del Municipio, dall’incontro tra il sindaco Mattia Palazzi, affiancato dalla Giunta e dal presidente del Consiglio comunale Massimo Allegretti, e una delegazione della regione di Poltava guidata dal parlamentare ucraino Oleksii Ustenko, Deputato del Popolo Ucraino del partito politico “Sluha Narodu” del presidente Volodymyr Zelensky.

La delegazione ucraina è stata accompagnata nella sede del Comune, in via Roma 39, da Patrizia De Grazia presidente dei Radicali Italiani.

L’obiettivo della visita è stato quello di gettare le basi per delle collaborazioni e dei progetti di amicizia tra l’Ucraina e l’Italia attraverso la conoscenza dei territori, delle loro eccellenze e delle pratiche virtuose messe in atto a vari livelli, anche in vista dell’entrata dell’Ucraina nell’Unione Europea. In particolare, costruire degli scambi di best practices tra i territori della regione di Poltava e il Comune di Mantova.

Il sindaco Mattia Palazzi, dopo aver sottolineato la vicinanza e il sostegno al popolo ucraino da parte dell’Amministrazione comunale e dei mantovani, ha dichiarato la piena disponibilità a costruire relazioni e un “percorso insieme” che coinvolga anche le eccellenze e le realtà vive del territorio, in ambito economico, culturale, sanitario e sociale.

Inoltre, l’Amministrazione si è resa disponibile a concordare nelle prossime settimane alcuni progetti volti ad accogliere bimbi ucraini orfani fornendo loro oltre ad iniziative ed esperienze dedicate anche supporto psicologico attraverso i professionisti messi in campo dal Centro per le Famiglie. La disponibilità del Comune vedrà anche l’organizzazione di confronti e scambi tra il mondo della sanità locale e dell’imprenditoria.

Durante il tour in Italia, la delegazione ucraina ha incontrato già alcune città, come Parma e Varese, mentre venerdì 3 maggio sarà a Firenze.

Al termine dell’incontro in sala Consiliare, la stretta di mano tra le autorità, scambio di doni, foto di rito, e l’impegno di tenere vivi i contatti e avviare nuove collaborazioni e progetti di amicizia tra le due realtà.

La delegazione ucraina era composta da: Vitalii Kolisnichenko: sindaco di Grebinka, Oleksii Ustenko, Parlamentare Ucraino di Sluha Narodu, partito di Zelensky, Valenyna Riznyk, segretaria Regionale del partito di Zelensky della Regione di Poltava, Anzhela Prushkovska, presidente di Sluha Narudo del Consiglio Distrettuale di Poltava, Yaroslav Trypuz, membro di giunta della città di Grebinka, Oleg Khardin, consigliere Regionale di Poltava, e Patrizia De Grazia, presidente di Radicali Italiani.

