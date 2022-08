Furto in municipio a Borgo Virgilio: ladro identificato tramite il Dna dopo 5 anni e mezzo

BORGO VIRGILIO I carabinieri del Ris di Parma non risolvono solo casi di grande rilievo sia a livello giudiziario che mediatico, ma anche fatti minori per piccoli reati. Ne è un esempio la recente soluzione di un caso di furto avvenuto ben 5 anni e mezzo fa. Era il 3 gennaio 2017 quando un italiano pluripregiudicato si era introdotto nel municipio di Borgo Virgilio insieme a un complice. Nel rovistare all’interno degli uffici, e trovate due piccole casseforti, si era ferito durante le operazioni di apertura lasciando sul posto delle gocce di sangue. I due, a fronte di ingenti danni, aveva racimolato un magro bottino. Il successivo sopralluogo di furto, svolto dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova, ha poi consentito di repertare il Dna e di trasmetterlo al Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma che, grazie alla comparazione in banca dati, è riuscito a dare un nome ed un volto al presunto ladro, che è stato denunciato per furto aggravato.