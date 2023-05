Gli studenti di Gazoldo alla scoperta dei segreti del settore vinicolo

GAZOLDO L’Istituto Falcone di Gazoldo degli Ippoliti, in collaborazione con la Cantina “Guido Berlucchi”, ha organizzato una giornata formativa per gli studenti dell’indirizzo “enogastronomia e ospitalità alberghiera”. Un’esperienza unica per gli studenti dell’alberghiero, che hanno così potuto visitare una delle realtà più importanti nel settore vinicolo: la cantina “Guido Berlucchi”. Ad accoglierli c’erano dei rappresentanti della cantina i quali hanno riservato una calda accoglienza. Durante la giornata gli studenti hanno svolto un tour guidato, dove la guida ha illustrato loro la storia dell’azienda soffermandosi sui passaggi più importanti. Un viaggio attraverso la storia della cantina, nata nel 1961, poi sfociata nella concretezza dei vari procedimenti necessari per una vinificazione di qualità, così come voluti da Franco Ziliani, l’enologo della cantina Berlucchi. Gli studenti hanno potuto toccare con mano un’esperienza produttiva basata su valori di appartenenza e identità territoriale, principi cardini su cui si fonda la stessa cantina. Inoltre, hanno potuto constatare come – da parte della cantina – vi sia una continua ricerca della perfezione, passando da metodi creativi e spirito imprenditoriale all’avanguardia. Tale esperienza è stata di fondamentale importanza nel percorso di crescita e formazione degli studenti, tant’è che con la cantina “Guido Berlucchi” si è deciso di rinnovare questa collaborazione anche per il prossimo anno scolastico.

Matteo Vincenzi