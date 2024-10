InForma il Futuro: tre percorsi rivolti a docenti, studenti e famiglie

MANTOVA Ieri nella sala conferenze del Palazzo della Cervetta, è stata presentata l’11esima edizione di InForma il Futuro, l’iniziativa della Provincia di Mantova rivolta agli studenti di terza media e alle loro famiglie per supportarli nella scelta della scuola superiore. Quest’anno, ben 3865 studenti saranno coinvolti. Il progetto si articola in tre percorsi principali: docenti, famiglie e studenti. Tra le novità, la formazione dedicata ai docenti attraverso webinar-laboratori. «Il ruolo dei docenti è cruciale in questo processo – ha spiegato Sabrina Magnani, responsabile del Servizio Istruzione della Provincia – perché sono loro i primi interlocutori degli studenti in questa fase delicata». L’obiettivo è migliorare il coordinamento tra le scuole e le offerte formative territoriali. «Abbiamo già coinvolto 90 insegnanti in laboratori interattivi sulle competenze e l’orientamento», ha aggiunto Magnani. Un secondo percorso è dedicato alle famiglie, con incontri in presenza al Mantova Multicentre il 25 e 26 ottobre. «Saranno momenti di confronto fondamentali per aiutare i genitori a sostenere i propri figli nella scelta della scuola più adatta – ha dichiarato Patrizia Mantovani, vicesindaco di Suzzara e rappresentante della Rete Informagiovani –. Abbiamo pensato a sei sessioni informative, sia in presenza che online, per garantire la massima partecipazione». Saranno affrontate tematiche come la conoscenza delle scuole superiori e l’offerta formativa locale. Le sessioni saranno disponibili anche in streaming e tutti i materiali potranno essere consultati successivamente sulla piattaforma. Il terzo percorso, rivolto agli studenti, prevede sei webinar-laboratori, tutti dalle 9 alle 10. Ogni classe potrà partecipare in due date alternative. «Il primo webinar sarà il 28 ottobre e tratterà il tema “Come scegliere la scuola giusta”», ha spiegato Magnani. Altri incontri riguarderanno gli stereotipi di genere e le competenze per affrontare le sfide future legate a ambiente e tecnologia. Durante la conferenza stampa, Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova, ha sottolineato: «Lavorare insieme su questi temi è fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi». Anche Giacomo Losi, rappresentante della Rete Informagiovani, ha ribadito: «L’orientamento non si esaurisce con la scelta della scuola, ma fa parte di un percorso più ampio che avrà ricadute sulla vita di questi ragazzi». Consolata Nicotra, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha aggiunto: «Un buon orientamento è essenziale per prevenire la dispersione scolastica e accompagnare i giovani verso scelte consapevoli». Per info: www.edu.ltomantova.it.