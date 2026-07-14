Intervento della Polizia Locale in centro storico: identificate diverse persone, accertamenti in corso

MANTOVA Nella serata di domenica 12 luglio, poco prima di mezzanotte, la Centrale Operativa della Polizia Locale di Mantova ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di un gruppo di giovani in stato di agitazione nel centro storico, con l’ipotesi di un diverbio tra due distinti gruppi. Un equipaggio della Polizia Locale già presente in servizio di pattugliamento in via Roma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comandante su input dell’Amministrazione comunale, è intervenuto con immediatezza, raggiungendo il luogo della segnalazione in via Broletto. In pochi istanti è giunto anche un secondo equipaggio, consentendo di gestire rapidamente la situazione e riportare la calma. Gli operatori hanno proceduto all’identificazione di diversi giovani presenti sul posto, raccogliendo i primi elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità e non si escludono ulteriori sviluppi all’esito delle attività di identificazione e delle testimonianze raccolte.

L’assessore alla Polizia Locale del Comune di Mantova Davide Provenzano ha dichiarato al riguardo: “La tempestività dell’intervento dimostra l’importanza di un presidio costante del territorio e di una Centrale Operativa in grado di coordinare risposte immediate alle segnalazioni dei cittadini. La sicurezza urbana si costruisce con presenza, professionalità e capacità di prevenzione, ma anche attraverso la collaborazione della comunità. Per questo invitiamo sempre i cittadini a segnalare con tempestività”.