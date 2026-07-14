Pallavolo serie D f – La Minciotecnica si prepara per l’esordio con 4 acquisti: Sarassi, Ravanini, Martinelli e Massaro

Castellucchio Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie D, la Minciotecnica è al lavoro per allestire un organico competitivo in vista del debutto nella nuova categoria. Dalla Bruschi Service arrivano l’opposto Michelle Ravanini e la palleggiatrice Eleonora Martinelli, mentre completano il mercato la centrale Silvia Sarassi, proveniente dal Carpenedolo, e la schiacciatrice Nicole Massaro, ex Piubega. Accanto ai nuovi arrivi, la società ha confermato gran parte del gruppo protagonista della promozione: la regista Chiara Severi, i liberi Sara Tambara e Monica Coletto, l’opposto Alessia Ferretti, le centrali Arianna Gatti, Izabela Batusha e Alessia Proce, oltre alle schiacciatrici Rachele Gobbi, Virginia Visentini, Caterina Venturini e Matilde Benaglia. Sul fronte delle uscite, la palleggiatrice Sofia Cavallini passa alla Piccola Atene, mentre la schiacciatrice Valentina Pulecchi ha deciso di lasciare l’attività. «La scorsa stagione si è conclusa con la meritata promozione – commenta il tecnico Elettra Mazzola -. Abbiamo vinto 23 delle 24 partite disputate, un percorso straordinario che ci ha permesso di raggiungere un traguardo storico. L’obiettivo è la salvezza, ma siamo già carichi per confrontarci con una realtà di campionato completamente diversa. Sappiamo che ci aspetta una stagione difficile, ma vogliamo farci trovare pronti e dimostrare di poter dire la nostra anche in questa categoria».