Tamburello serie A m – Solferino non può sbagliare il derby, Castellaro pronto a rovinare la festa

Mantova C’è grande attesa per il recupero del derby tra Solferino e Castellaro, in programma questa sera alle ore 21.30. Una sfida che riaccende immediatamente i riflettori dopo la finale di Coppa Europa disputata in Francia una decina di giorni fa, dove la squadra di Manuel Festi e compagni ha avuto la meglio sui campioni d’Italia. In campionato le motivazioni sono altissime da entrambe le parti. Il Solferino vuole riscattarsi e lasciarsi alle spalle la sconfitta esterna, un po’ a sorpresa, di sabato contro il Segno, mentre il Castellaro punta a confermare il brillante momento di forma evidenziato nelle ultime uscite, anche se in campionato non ha obiettivi da raggiungere. Il direttore tecnico degli scudettati Luca Baldini guarda con fiducia alla trasferta: «In questa ennesima sfida collinare cercheremo di confermare il nostro buon momento. Anche in Francia, nella finale di Coppa Europa, abbiamo giocato bene, e li abbiamo messi in difficoltà, così come sabato con il Bardolino. Sappiamo però che la Coppa Europa è una competizione diversa. Il campionato è tutt’altra cosa, dove nessuno ti regala nulla. Mi aspetto un Solferino grintoso e desideroso di riscattare la sconfitta con il Segno. Per noi non sarà facile, ma vogliamo confermare quanto di buono stiamo facendo». Sul fronte opposto, anche Manuel Festi carica i suoi in vista del derby: «Andremo in campo con l’obiettivo di disputare una bella partita e di riscattare la sconfitta sul campo del Segno. Una serata storta può capitare. Potevamo vincere il primo set, visto che eravamo avanti 5-3, ma sono stati bravi loro a recuperare. Il derby con il Castellaro è sempre molto sentito. Cercheremo di rifarci, anche se non sarà affatto semplice, considerando che loro stanno giocando molto bene, come hanno dimostrato anche in Coppa Europa in Francia». Il derby promette quindi spettacolo ed equilibrio. Da una parte la vice capolista cerca punti pesanti per riavvicinare il Dossena, e presentarsi allo scontro al vertice di sabato prossimo con i bergamaschi con il coltello tra i denti, per riprendersi il primo posto prima dei play off; dall’altra abbiamo un Castellaro in fiducia, che vuole dare continuità ai propri risultati e prendersi una rivincita dopo la finale europea persa. Le premesse sono quelle di una sfida intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici ed emotivi, come ogni derby tra le due storiche rivali delle colline moreniche. Questa sera (ore 21.30) si gioca anche il posticipo della 17ª giornata Valgatara-Arcene (a Cavaion).

La classifica: Dossena 48, Solferino* 43, Ceresara 38, Segno 34, Arcene* 28, Cavrianese e Castellaro* 19, Bardolino 10, Valgatara* e Castelli Calepio 5 (* una gara in meno).