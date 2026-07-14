Mantova: a Lunetta nasce il nuovo presidio della Polizia Locale. Più sicurezza e un immobile comunale restituito al quartiere

MANTOVA La Giunta del Comune di Mantova ha approvato il progetto per trasformare l’immobile comunale di Piazza Unione Europea 1, nel quartiere Lunetta, in un nuovo distaccamento della Polizia Locale. L’intervento, del valore complessivo di 120mila euro, è interamente finanziato dal Comune.

L’obiettivo è semplice e concreto: portare la Polizia Locale ancora più vicina ai cittadini, garantendo una presenza costante nei quartieri a nord della città, riducendo i tempi di intervento e rafforzando la sicurezza e il presidio del territorio.

“La riqualificazione e la nuova destinazione di questo spazio segnano un passo fondamentale, in un’ottica di decentramento e potenziamento della sicurezza urbana. Ciò consentirà alla Polizia Locale di consolidare una presenza capillare e quotidiana su tutta l’area a nord della città”. Queste le parole dell’assessore alla Polizia Locale del Comune di Mantova Davide Provenzano, che esprime soddisfazione per un investimento che renderà il Comando decentrato presto operativo.

“La sicurezza è una nostra priorità – ha ribadito il sindaco di Mantova Andrea Murari –. Lo abbiamo dimostrato con i fatti in queste prime settimane di lavoro, in cui abbiamo messo in campo molte iniziative. Aumento dei pattugliamenti, presenza in strada fino alle 2 nel fine settimana, il concorso per otto nuovi agenti. Il recupero dell’ex chiosco di Lunetta, come sede decentrata della Polizia Locale, è un altro passo importante su cui ci eravamo molto spesi e che in autunno sarà pronto”.

Il nuovo distaccamento sorgerà all’interno di un edificio comunale oggi inutilizzato, che verrà completamente recuperato e restituito alla comunità con una nuova funzione di servizio pubblico. La riqualificazione consentirà di valorizzare uno spazio attualmente in disuso, migliorando anche il decoro dell’area.

I lavori renderanno l’edificio moderno, funzionale e accogliente, con nuovi uffici operativi, impianti rinnovati, sistemi di sicurezza, videosorveglianza, illuminazione, nuovi serramenti e il recupero delle facciate esterne. Saranno inoltre realizzati gli spazi necessari per il personale e per i mezzi di servizio.

“La rifunzionalizzazione del chiosco di Lunetta – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli – è un passo importante per dare risposte alla domanda di sicurezza del quartiere di Lunetta e dei quartieri a nord della città. La realizzazione del centro sociale Artoni permette di spostare le attività di socializzazione e ricreative in quegli spazi, lasciando liberi quelli del chiosco che, ristrutturato, permetterà di aumentare i servizi presenti nel quartiere”.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’Amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza urbana attraverso una maggiore presenza sul territorio, la prevenzione e la riqualificazione degli spazi pubblici.

I lavori prenderanno avvio in agosto e termineranno il prossimo novembre.