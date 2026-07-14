Basket serie B Int. – L’Amica Chips si tiene ben stretta l’esterno argentino Aguirrezabala

Curtatone L’Amica Chips Stings riparte da una delle certezze del proprio roster. Il club ha infatti ufficializzato il rinnovo di Thiago José Aguirrezabala, che continuerà a vestire il biancorosso anche nella stagione 2026/27. Per il talentuoso esterno argentino, classe 2005, si tratta della naturale prosecuzione di un percorso di crescita iniziato nelle scorse stagioni e culminato con un campionato da protagonista. Aguirrezabala ha infatti saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni della squadra, diventando un punto di riferimento sia per il contributo offensivo sia per l’intensità garantita sui due lati del campo. Playmaker-guardia di 194 centimetri, il giovane argentino abbina atletismo, qualità tecniche e grande duttilità, caratteristiche che gli consentono di ricoprire più ruoli sul perimetro. La sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra e la personalità dimostrata nonostante la giovane età hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nell’ultimo campionato di Serie B Interregionale ha collezionato 31 presenze, mettendo a referto 247 punti complessivi, con una media di 8 punti a partita e un massimo stagionale di 19. Numeri che testimoniano una crescita costante e che lo hanno consacrato tra i giovani più interessanti del torneo e tra gli elementi più affidabili del gruppo guidato dallo staff tecnico. La conferma di Aguirrezabala rappresenta un tassello importante nella costruzione del roster in vista della stagione 2026/27. La società continua così a dare continuità al progetto tecnico, valorizzando un giocatore che conosce già molto bene l’ambiente e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Il rinnovo si inserisce nella strategia degli Stings di consolidare l’ossatura della squadra, mantenendo in organico i profili più promettenti e costruendo un gruppo competitivo in grado di recitare un ruolo da protagonista, anche nel prossimo campionato, con alla guida il neo allenatore, anch’egli argentino, Juan Manuel Gattone.