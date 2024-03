“Italie du nord”, Lonely Planet sceglie Mantova per la copertina

MANTOVA Uscita da una decina di giorni e appena arrivata nelle librerie francesi, la terza edizione della guida turistica “Italie du Nord” di Lonely Planet porta in copertina la chiesa di Sant’Andrea e piazza Mantegna.

Una sorpresa che naturalmente non può che far piacere a tutti i mantovani, che possono così gonfiare il petto nel vedere ritratta la propria città in un’edizione particolare edita dalla casa editrice australiana Lonely Planet, una delle maggiori espressioni del settore.

La terza edizione ”Febbraio 2024” è un viaggio aggiornato tra le meraviglie del nord Italia alle quali la casa editrice ha dedicato un’intera guida giunta al suo terzo appuntamento negli ultimi cinque anni.

La prima stampa risale infatti al 2019, successivamente è arrivata quella del 2021 con la copertina dedicata ai portici di Bologna, ed ora quella del 2024 che porta Mantova in copertina con Sant’Andrea scelta tra le migliaia di bellezze artistiche e naturali che può fornire il nord Italia.

Una guida di nicchia, ma non troppo visto che l’offerta italiana per quanto riguarda il nord non è certamente limitata, anzi. Da Torino a Trieste, da Bolzano all’Emilia Romagna il turista ha di che sbizzarrirsi in fatto di arte, cultura e natura e quindi ecco che la scelta di Mantova in copertina risulta essere di maggiore rilievo.

Se dovesse esserci un incremento di turisti francesi nei prossimi mesi significa che la guida ha colpito nel segno, anche se, a dire la verità, all’interno Mantova è liquidata in un paio di pagine stretta tra Bergamo e il Lago di Garda.

Particolare attenzione è stata fornita dagli autori all’aspetto gastronomico con consigli sulle specialità mantovane e tre indirizzi segnalati per sedersi a tavola. Curiosi? Fragoletta, Cigno e Quattro Tette.

Un po’ poco per una destinazione che ha meritato la copertina.