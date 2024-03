Rugby Serie A – I Caimani spengono il fanalino Valpolicella (50-17)

VIADANA Nessun problema per i Caimani, che vanno a vincere tra le mura amiche dello Zaffanella la sfida con il fanalino Valpolicella. Successo già archiviato nella prima frazione con i locali che agguantano il punto di bonus con ben 4 mete in soli 20 minuti. Nella ripresa un leggero calo, ma il punteggio finale è un perentorio 50-17.

Prestazione convincente da parte dei padroni di casa che inanellano così la sesta vittoria di fila. Pienamente soddisfatto il gm Ulises Gamboa: «Ottima prova della squadra. Tutti hanno giocato molto bene, dominando il match dall’inizio, ma bisogna dare atto ai nostri avversari che non hanno mai mollato. Hanno avuto una bella reazione e sono anche andati in meta. Meritano un plauso. La nostra squadra come prestazione si è migliorata rispetto a quella precedente di Casale sul Sile, ma soprattutto quando gioca davanti al suo pubblico è molto concreta e convincente. A parte la gara col Valsugana: ancora oggi non riusciamo a comprendere il perché di quella prova opaca e sfasata».