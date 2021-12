Calcio dilettanti – Eccellenza, la ripartenza slitta al 16 gennaio

MANTOVA L’escalation dell’emergenza sanitaria in questi ultimi giorni dell’anno ha convinto il Comitato Regionale Lombardo a posticipare la ripartenza di tutti i campionati. Proprio tutti, perchè anche la ripresa dell’Eccellenza, confermata in un primo momento il 9 gennaio, è invece slittata di una settimana: il massimo campionato regionale ripartirà dunque domenica 16 con gli incontri della seconda giornata del girone di ritorno, mentre la prima è stata rinviata a data da destinarsi. Sarebbe meglio dire “dovrebbe ripartire” il 16, perchè lo stesso Crl non ha escluso ulteriori variazioni. Ricordiamo, infatti, che la ripresa degli altri campionati, dalla Promozione alla Terza Categoria (e settore giovanile), è stata fissata al 23 gennaio, quindi dalla terza di ritorno, con i primi due turni riposizionati in coda.

«Valutate ulteriormente le attuali condizioni generali e la situazione dei Campionati – si legge nel comunicato del Crl – fatte salve ulteriori e diverse disposizioni governative, si dispone, per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, il rinvio a data da destinarsi della 1ª giornata di ritorno (prevista per il 9 gennaio). Il recupero di tale giornata, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal Crl a mezzo news e a Comunicato Ufficiale. Resta al momento invariata la 2ª giornata di ritorno (confermata per il 16 gennaio), salvo diverse e nuove comunicazioni successive».

C’è poi un’importante novità riguardante i recuperi, di tutte le categorie, che il Crl ha deciso di non calendariare prima del 26 gennaio. Anche se «è data facoltà alle società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla Figc, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 26/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al Crl entro cinque giorni dalla data concordata per l’incontro».

Detto che resta confermata, al momento, la data del 6 gennaio per la disputa della finale della Coppa Italia di Eccellenza tra Mapello e Ciliverghe, prima gara ufficiale del nuovo anno, sulla ripartenza dell’attività purtroppo aleggia ancora una volta l’ombra minacciosa del Covid. E non sono esclusi ulteriori rinvii, dettati da disposizioni governative qualora i contagi continuassero ad aumentare.