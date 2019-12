Millenaria, un 2020 con tante conferme e interesssanti novità

GONZAGA – Quattordici appuntamenti per un totale di 42 giorni di attività fieristica ed espositiva con le conferme delle manifestazioni storiche ma anche alcune importanti novità a cominciare da quella che avrà l’onore di “battezzare” il calendario 2020: alzati i veli ieri sul programma del prossimo anno di Fiera Millenaria, che punta a confermare e ampliare i numeri del 2019, che ha visto ben 150mila visitatori e il consolidamento come una delle realtà fieristiche di piccole dimensioni più dinamiche del nord Italia: «La Millenaria non è solo un luogo e un’azienda: è una comunità viva fatta di persone – ha spiegato il presidente dell’ Ente Fiera Giovanni Sala – Solo nel 2019 abbiamo collaborato con più di 1.600 espositori e coordinato oltre 5mila operatori tra fornitori, maestranze e dipendenti temporanei. Numeri che testimoniano come la nostra Fiera, geograficamente periferica e di dimensioni ridotte rispetto agli altri poli fieristici, sia una realtà tutt’altro che marginale per il territorio». Si parte dunque con una novità, ovvero la Gonzaga Tattoo Convention che aprirà il calendario nei giorni del 10, 11 e 12 gennaio ma già dal 17 al 19 è tempo di conferme grazie a Bovimac, con la grande esposizione di macchine agricole, la mostra zootecnica e un ricco programma di convegni, seminari e workshop. Nel secondo mese dell’anno sarà invece la volta del Salone del Babywearing e del Bambino (1-2 febbraio), di Carpitaly (certificata ormai come “fiera intenazionale”, in programma il 15 e 16 febbraio), e l’Expo Canina Enci (29 febbraio e 1° marzo). Confermati, tra gli eventi, anche la mostra di antiquariato, la fiera dell’elettronica e Mondo Bonsai mentre una novità assoluta sarà il Festival dei Risotti Mantovani, in programma in quatto weekend di primavera (18 e 19 aprile, 25 e 26 aprile, 2 e 3 maggio, 9 e 10 maggio). Non poteva mancare il richiamo alla Fiera per eccellenza, in programma dal 5 al 13 settembre e accompagnata dal salone dell’agroalimentare Mantova Golosa. (nico)