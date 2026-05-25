La Mantova borghese sceglie Murari che passa al primo turno battendo Zancuoghi con il 70%

MANTOVA – È una vittoria netta, senza appello. A Mantova il candidato del centrosinistra Andrea Murari conquista il Comune al primo turno con circa il 70% dei voti, staccando di oltre quaranta punti il candidato del centrodestra Raffaele Zancuoghi, fermo intorno al 24%. Lo scrutinio delle elezioni comunali 2026 consegna dunque una maggioranza schiacciante alla coalizione progressista, che raccoglie l’eredità politica dell’amministrazione guidata da Mattia Palazzi e conferma Mantova come una delle roccaforti del centrosinistra lombardo.