25 Maggio 2026 - 23:01:29
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La Mantova borghese sceglie Murari che passa al primo turno battendo Zancuoghi con il 70%

MANTOVA – È una vittoria netta, senza appello. A Mantova il candidato del centrosinistra Andrea Murari conquista il Comune al primo turno con circa il 70% dei voti, staccando di oltre quaranta punti il candidato del centrodestra Raffaele Zancuoghi, fermo intorno al 24%. Lo scrutinio delle elezioni comunali 2026 consegna dunque una maggioranza schiacciante alla coalizione progressista, che raccoglie l’eredità politica dell’amministrazione guidata da Mattia Palazzi e conferma Mantova come una delle roccaforti del centrosinistra lombardo.

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