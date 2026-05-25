Viadana va al ballottaggio: sfida Azzi-Cavatorta, il centrosinistra può diventare decisivo

VIADANA – Sarà ballottaggio a Viadana. Nessun candidato è riuscito a superare la soglia del 50% e ora la corsa a sindaco entrerà nella fase decisiva con il secondo turno fissato per il 7 e 8 giugno. A contendersi la guida del Comune saranno Mara Azzi e il sindaco uscente Nicola Cavatorta, entrambi espressione dell’area di centrodestra ma sostenuti da coalizioni differenti. Dai primi risultati dello scrutinio, Azzi ha chiuso in vantaggio con più del 35% dei voti, mentre Cavatorta si è attestato attorno al 30%. Più staccata Fabrizia Zaffanella, che ha raccolto quasi il 24%, seguita da Lidia Culpo intorno all’12%. Adesso si aprono quindici giorni cruciali di trattative politiche e possibili apparentamenti. Gli equilibri potrebbero infatti cambiare sensibilmente in vista del secondo turno, soprattutto guardando al peso elettorale delle liste rimaste escluse dalla corsa finale.