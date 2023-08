La mantovana Sofia Pasotto attivista per il clima su TikTok

MANTOVA Fare divulgazione scientifica sui social. Sul tema chiedere a Sofia Pasotto: 24enne di Mantova vive oggi a Copenaghen, dove, dopo essersi laureata in Studi Internazionali a Trento, sta frequentando un master in Climate Change. Ambientalista attivista, si muove su TikTok, dove ha il suo profilo @telospiegasofia che conta oggi 60.700 follower. Parla di cambiamento climatico e di tutto quello che ne consegue. Lo fa in modo competente, con quel linguaggio da TikTok che cattura pure i più giovani, anche se, ci tiene a precisare, lei non è che vorrebbe fare l’influencer di professione: «Quello che vorrei fare – ha raccontato a Vanity Fair – è continuare a imparare più che posso e portare le mie conoscenze a livello politico, occuparmi di policy climatica: credo che sia fondamentale che al Governo ci siano persone competenti sul tema di cui si occupano, conoscere le cause di un certo problema è fondamentale per poi cercare le soluzioni. Vorrei, insomma, avere un impatto a livello governativo. Gli influencer preparano l’audience, poi però le direttive e le leggi si fanno a livello politico: ecco, io vorrei stare in questo secondo gruppo. Detto ciò, parlare con le persone, anche attraverso i miei video mi piace tantissimo. Ho cominciato a occuparmi di ambiente fin da piccola. Poi ho attivato il movimento Fridays for Future a Mantova, la mia città. Ho sempre avuto l’occhio sensibile per la natura e l’ambiente».