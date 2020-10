Rugby serie B – Caimani, si riparte da Mogliano il 15 novembre

BONDANELLO E’ stato reso noto dalla Fir il calendario della Serie B. Il cammino dei Caimani Viadana, inseriti nel girone 3, inizierà domenica 15 novembre a Mogliano Veneto. Sette giorni dopo ecco l’esordio casalingo col Villorba, altra compagine del Trevigiano. Il quindici di Gilberto Pavan concluderà gli impegni dell’andata ricevendo il Cus Padova il 21 febbraio. «Che inizio. Sarà davvero tosta – ammette il gm Ulises Gamboa – Mogliano ha sempre avuto una grossa tradizione col suo settore giovanile e quindi troveremo sul nostro cammino una compagine di valore. Villorba punta alla promozione in serie A e si è sempre dimostrato un team di qualità. Un vero osso duro. A meno di sorprese dell’ultimo momento da parte della Federugby, dovremmo finalmente partire alla pari con le altre avversarie, non avendo penalizzazioni, come in passato. Il torneo è di alto livello. Tutte le gare saranno utili per i nostri giovani per maturare una proficua esperienza. L’organico è formato dagli atleti già in forza nella precedente stagione, a cui si i aggiungono i ragazzi usciti dall’Under 18 del Viadana: qualche rugbista è salito di categoria e confermo quanto detto in precedenza. Il lavoro impostato da German Fernandez dev’essere uniforme non solo per i Caimani, bensì per tutte le nostre giovanili».