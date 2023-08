Volley Serie A3 maschile – Gabbiano, l’opposto Novello si presenta: “La mia occasione per crescere”

MANTOVA Trevigiano, classe 2002 per 198 cm, Marco Novello è il nuovo opposto del Gabbiano. Su di lui il tecnico Serafini punta molto per scardinare i muri avversari, nel primo anno di A3 dei biancazzurri. Nonostante la giovane età, Novello vanta già un paio di anni di militanza nel campionato che la società del presidente Fattori si appresta ad affrontare. Marco ci presenta così l’A3.

«Rispetto alla B1 – spiega – il livello è molto più alto, e questo lo si vedrà soprattutto nelle squadre più forti. Per la mia squadra, il Gabbiano, la difficoltà principale, almeno all’inizio, sarà capire a quale ritmo di gioco si deve marciare. Il tutto contro squadre più attrezzate fisicamente rispetto alla B, ed anche più tecniche. Il Gabbiano punta su un mix di giovani talentuosi e giocatori esperti. Un mix che dovrà dare i giusti equilibri in campo».

Ma che tipo di giocatore è Marco Novello? «Quando ho iniziato – racconta – mi alternavo nel ruolo di opposto e di martello di banda. Da 5-6 anni gioco da opposto. Mi caratterizzano la potenza in attacco e il servizio. Posso migliorare nella gestione dei colpi di attacco e a muro. Ho scelto Mantova proprio perchè migliorarmi e completarmi a livello tecnico, mettendomi a disposizione della squadra. Fino all’inizio del campionato dovremo cercare di raggiungere il giusto affiatamento nelle tante amichevoli che faremo. Ci prepareremo fisicamente, consapevoli che servirà trovare il giusto feeling fuori e dentro al campo. Sarà questo il primo obiettivo. Per quanto riguarda le avversarie, non conosco il valore di tutte le squadre. Ma l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile. Diciamo che, per quello che so, le formazioni più accreditate potrebbero essere Motta Livenza, Belluno e Savigliano, la prima formazione che affronteremo in campionato (alla seconda giornata, visto che alla prima il Gabbiano riposa, ndr)». Intanto lunedì sarà tempo di raduno all’Oasi Boschetto.

Marco è già stato a Mantova un paio di volte e ha subito trovato la città di suo gradimento. Con la sua crescita il Gabbiano spera di affrontare il campionato col piglio giusto.