Dal codice rosso alla resistenza a pubblico ufficiale: 53enne arrestato patteggia 8 mesi e torna libero

PORTO MANTOVANO Minaccia la ex che chiama i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari trovano l’uomo, un 53enne italiano, davanti a casa. Non ne vuole sapere di calmarsi, al contrario, si scaglia contro gli stessi militari. L’uomo è stato così arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto l’altro giorno, quando, come detto, l’uomo si è recato a casa dell’ex compagna dove, già alterato, avrebbe inveito contro la stessa minacciandola.

La donna, impaurita e sotto shock, ha chiamato i carabinieri chiedendo loro aiuto.

Il 53enne, che sapeva dell’arrivo dei militari, invece che allontanarsi, è uscito fuori casa in attesa, davanti alla porta, dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Già in stato alterato, forse sotto l’effetto dell’acool, all’arrivo dei carabinieri, invece che calmarsi, ha inveito contro di loro, rifiutandosi di calmarsi.

A quel punto il militari lo hanno arrestato e portato in caserma.

Ieri mattina poi è finito davanti al giudice dove è stato processato per direttissima rispondendo del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine forse per un “codice rosso”, è stato condannato a 8 mesi di reclusione ma con pensa sospesa.