Lavori e disagi infiniti: i residenti chiedono più sicurezza

SAN GIORGIO BIGARELLO – Inizio dell’anno amaro per tutti i residenti del comune di San Giorgio Bigarello che ogni giorno transitano per via Virgilio.

Piccoli problemi e lavori incompiuti hanno infatti reso un calvario guidare e camminare per una delle principali vie del comune. Ma andiamo con ordine, percorrendo insieme la strada verso Mottella: il primo problema evidente si presenta all’incrocio tra via Virgilio e via Cavour. Sono già trascorse un paio di settimane da quando uno scavo, necessario per il passaggio di alcune tubature, ha letteralmente tagliato l’incrocio: fin qui niente di strano, se non fosse che lo scavo è stato malamente coperto da terra e ghiaia e, ora, è diventato un pericolo per la sicurezza di pedoni, ciclisti e motociclisti. Del resto, l’incrocio non era comunque amato già prima dai cittadini: da qualche mese un muretto perimetrale di nuova costruzione ha reso praticamente cieca l’uscita dei veicoli provenienti da via Cavour, creando non pochi problemi. La speranza è ovviamente che venga installato al più presto uno specchio e che non serva un incidente per rendere ancora più evidente il problema.

Proseguendo poi su via Virgilio in direzione del centro di Mottella, non si possono non notare le luci lampeggianti che invitano gli autisti a prestare attenzione agli attraversamenti pedonali. Un’ottima idea, sebbene proprio in queste nebbiose giornate invernali le luci a batteria non sempre funzionino, complice l’errato orientamento verso nord del pannello fotovoltaico di ricarica. Per completare questa lista di problemi, non possiamo infine non citare il marciapiede che parte da via Virgilio e percorre via Togliatti. Da settimane il camminamento è infatti inagibile: dopo essere stato completamente distrutto per essere rifatto ex-novo, giace ora incompiuto senza apparente motivo. L’augurio che è non si debba attendere ancora molto prima che sabbia, ghiaia e barriere jersey vengano finalmente sostituite da un nuovo marciapiede.