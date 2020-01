San Martino, ubriaco, si ferisce alla gola. Indagano i carabinieri

SAN MARTINO I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, pare volontario, che ha visto portare un uomo all’ospedale con una ferita da taglio alla gola. L’uomo, che era anche sotto effetto di sostanze alcoliche, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e se la caverà in un paio di settimane.

Una vicenda che sembrerebbe, in prima analisi, chiara ma che non convince completamente: da lì le indagini dei carabinieri della stazione di Castellucchio che vogliono fare chiarezza su quanto accaduto, essendo la ferita riportata dall’uomo non esattamente comune.

L’episodio si svolge a San Martino dell’Argine dove l’uomo ferito, un cittadino di origini indiane ma attualmente residente a Castellucchio, è stato portato all’ospedale Carlo Poma di Mantova per ricevere le necessarie medicazioni alla gola che si era ferito poco prima. Un dettaglio, questo, che ha destato sospetto nei carabinieri di Castellucchio che stanno ora indagando sulla vicenda.

Stando ad una prima ricostruzione, infatti, sembra che l’uomo si sarebbe ferito mentre si trovava a casa di un conoscente, residente a San Martino dall’Argine. Proprio lì l’uomo si sarebbe involontariamente provocato una ferita da taglio alla gola, fortunatamente solo superficiale tanto che se la caverà con quindici giorni di prognosi. Pare che il ferito fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Altro dettaglio su cui stanno indagando i militari di Castellucchio.