Nell’era del Coronavirus la Fiera dell’Assunta è virtuale

GRAZIE – Dal sagrato di Grazie alle piazze del mondo”, eventi multimediali del 14 e 15 agosto 2020. E’ questo, in sintesi, il programma della Fiera delle Grazie dell’era del Covid. Tre sono gli appuntamenti telematici, condotti da Paolo Bertelli , con altrettante dirette facebook sulla pagina “Antichissima Fiera delle Grazie”. Nel primo evento, quello didomani, venerdì 14 agosto delle ore 17, si parlerà del concorso Madonnari in Italia e delle varie tradizioni nelle aree regionali. Ospiti saranno il presidente del Centro Italiano Madonnari Carlo Beduschi , la presidente della Pro loco Marina Ferrari e il sindaco Carlo Bottani .

La mattina di sabato 15 agosto alle ore 10, secondo appuntamento: si parlerà dei Madonnari che, dopo aver aver calcato il sagrato di Grazie, sono andati nel mondo a portare la loro arte. In diretta con i cittadini don Stefano Savoia, Carlo Beduschi e (presenza ancora da confermare) monsignor Giancarlo Manzoli . Nel pomeriggio (ore 17) l’evento che illustrerà come il concorso sia diventato sempre più internazionale, grazie agli ultimi progetti e alle iniziative portate avanti con gli stati esteri. Negli ultimi anni diversi sono stati gli artisti stranieri a confrontarsi sul sagrato di Grazie. A quest’appuntamento ci saranno l’assessore Federico Longhi e Paola Artoni , direttrice del museo Madonnari, oltre ai rappresentanti del Rotary, che ha sostenuto la realizzazione dell’ex voto 2020.

Sarà comunque visitabile l’opera realizzata da dodici tele realizzata da altrettanti maestri madonnari. Si tratta di un’opera collettiva come ex voto per la fine della pandemia. A memoria di questa iniziativa, è stato realizzato un video che documenta le fasi del progetto, che verrà pubblicato sempre sulla pagina Facebook della Fiera sabato 15 agosto alle ore 11. Il Rotary sosterrà anche la realizzazione di un libro, in uscita a settembre, nel quale saranno ripercorse le tappe della realizzazione dell’opera.

Per non creare assembramenti, anche la Santa Messa in Santuario In Assumptione B. Mariae Virginis si potrà guardare da casa, in diretta sul canale TV 2000 a partire dalle 8.30 di sabato 15 agosto: sarà presieduta da monsignor Marco Busca , vescovo di Mantova. Dovendo rinunciare all’evento nella sua forma classica ma avendo concesso aperture straordinarie di luoghi e servizi nel borgo, l’amministrazione comunale ha creato di concerto con le forze dell’ordine locali una piattaforma digitale per gestire il numero delle presenze alle Grazie. Il flusso di visitatori dovrà essere necessariamente controllato ma per quanto riguarda i servizi offerti, si potrà partecipare alla Santa Messa in una delle fasce orarie previste durante la giornata, degustare il classico panino con il cotechino, acquistare la carne presso le macellerie convenzionate, pranzare in uno dei ristoranti dell’area e godere di una piacevole gita in barca.