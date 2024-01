L’ufficio passaporti si trasferisce in via Teatro Vecchio

MANTOVA L’Ufficio Passaporti della Questura di Mantova a partire da lunedì 29 gennaio p.v. si trasferisce in via Teatro Vecchio n. 21.

Tale spostamento è volto a migliorare il servizio offerto ai cittadini della Provincia di Mantova, sia in termini di accessibilità dell’utenza ma anche in termini di efficienza: la nuova ubicazione consentirà, infatti, l’apertura di uno sportello in più rispetto all’attuale sede e, conseguentemente, la possibilità di aumentare il numero giornaliero di pratiche trattate.