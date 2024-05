Calcio 1a Categoria – Domenica Gove-Sere, un derby che vale una stagione. Melara: “Il pubblico ci darà una spinta”

Governolo Prima di questa stagione, il derby tra Governolese e Serenissima mancava da una vita nei campionati dilettantistici. Quest’anno ne vedremo addirittura tre. Per uno strano scherzo del destino, infatti, le due squadre si troveranno di fronte nella sfida secca dei play off in programma domenica allo stadio “Vicini”. Un match da brividi, di quelli che valgono un’intera stagione. I Pirati, che in classifica hanno preceduto i cugini di un punto, potranno contare dunque sul fattore campo e avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Un vantaggio mica da poco se consideriamo che la sfida di regular season giocata a Governolo è terminata appunto con un pareggio (1-1), mentre i rossoblù si sono imposti (3-1) al Nuvolari di Roncoferraro. «Ovviamente non dovremo assolutamente pensare di giocare per il pari – afferma mister Matteo Melara, subentrato in corsa – affrontiamo una squadra forte ed è un derby, una sfida da tripla. La Serenissima ha fatto molto bene in stagione, è stata anche in vetta ed è, come dicevo, un’ottima squadra. Mi auguro venga tanto pubblico a vedere questa sfida». «Quando ho preso in mano la squadra eravamo vicini alla zona play out – ricorda Melara – ci siamo ripresi e abbiamo disputato un ottimo girone di ritorno che ci ha permesso di chiudere in terza posizione. Per questo devo dire bravi ai ragazzi. Alla fine ha vinto una bresciana (la Verolese, ndr), ma il fatto che ci siano quattro squadre mantovane ai play off è molto positivo, spiace che due debbano uscire subito. Da parte nostra, ci stiamo preparando al meglio alla sfida con la Serenissima, speriamo di giocarla bene. E alla fine, vinca il migliore».