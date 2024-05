Volley Serie A3, play off – Gabbiano, gara-2 a San Donà: è l’ultima chiamata

Mantova Gabbiano, se ci sei batti un colpo. E’ l’ultima chiamata per il Top Team, che deve vincere gara-2 sul campo della Personal Time San Donà se vuole proseguire la sua corsa verso l’A2. L’esito negativo del primo match della semifinale play off non offre alternative. Bisogna vincere, con qualsiasi punteggio, per garantirsi un’altra chance nella bella in programma domenica a Mantova. In caso contrario, la prima stagione biancazzurra in A3 si fermerà qui. Nell’altra semifinale, giusto per onor di cronaca, Fano è avanti 1-0 con Belluno cui rende visita oggi.

Il volo del Gabbiano si è arrestato bruscamente quando era avanti 2-0 (e con due match ball) in gara-2 dello spareggio a Macerata. Da lì ha perso nove set di fila e non era mai successo in tutta la stagione regolare, nella quale aveva incassato un solo 0-3. Serve un cambiamento di rotta per ritrovare la squadra che ha sempre reagito nelle difficoltà, anche se, evidentemente, non è più quella del girone di andata. Forse comincia a sentire le fatiche della stagione, ma questo vale per tutte le squadre. E’ più probabilmente un problema di testa, il contraccolpo psicologico per l’occasione mancata a Macerata. Ma se il Gabbiano metterà sul campo quella voglia di combattere che sembra aver perso per strada, può tornare ad essere la corazzata che ha ottenuto il punteggio più alto in regular season e ha raggiunto tre finali. La quarta potrebbe essere quella giusta per sfatare la maledizione, ma la strada è ancora lunga. Bisogna fare quadrato e dimostrare che non può essere cambiato tutto di colpo. Serve il giusto approccio alla gara, ben diverso da quello molle di domenica. E bisognerà giocare tutti i punti come fossero l’ultimo, con particolare attenzione ai momenti topici dei set.

La comitiva biancazzurra partirà oggi nel primo pomeriggio per San Donà di Piave, il fischio d’inizio di gara-2 è fissato per le ore 19. Vincere non è impresa impossibile per il Gabbiano, a patto che tutti credano ancora che si possa ribaltare l’esito della semifinale. Il campo emetterà il suo verdetto e la voglia di andare avanti farà la differenza. Gabbiano, se ci sei batti un colpo.

San Donà di Piave: 1 Tulone, 2 Parisi, 3 Bassanello (L), 6 Giannotti, 7 Favaro, 8 Guastamacchia, 9 Iorno, 10 Paludet (L), 11 Trevisiol, 13 Lazzaron, 14 Tuis, 15 Cunial, 17 Umek, 18 Lazzarini. All.: Moretti.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Sergio Martini