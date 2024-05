Canoa – Sara Vesentini lascia la Canottieri Mincio, nuova avventura alla Kayak Cremona. Rossi: “Cercava nuovi stimoli”

Mantova E’ divorzio tra Sara Vesentini e la Canottieri Mincio, La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La talentuosa canoista virgiliana, dopo tante soddisfazioni e tanti successi conquistati con (e per) il club di Cittadella, da ieri è tesserata per il Kayak Cremona Sport. «Aveva il desiderio di trovare nuove motivazioni – spiega il tecnico della Mincio, Daniele Rossi – gareggerà per la società cremonese, una realtà nuova nel panorama nazionale».

In questi giorni Sara è al lavoro con le altre atlete della nazionale all’Idroscalo di Milano, agli ordini del dt Oreste Perri, per preparare al meglio le gare della prima prova di Coppa del Mondo in programma la prossima settimana, da giovedì 9 a domenica 12, a Szeged in Ungheria, dove gareggerà nel K4 500 e nel K2 500 misto. «Per quel che concerne il K4 – dice l’atleta virgiliana, glissando sull’addio alla Mincio – non è stata ancora definita la composizione dell’armo perchè una ragazza è influenzata. Mentre nel K2 misto gareggerò con Simone Bernocchi della Canottieri Aniene. Siamo in attesa di conoscere i giorni delle nostre gare. Mi sto preparando bene e cercherò come sempre di fare del mio meglio».