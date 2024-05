Ciclismo – Lorenzo Bedegoni primo di classe M3 alla Maremma Bike Trophy Endurance

Guidizzolo Il mantovano Lorenzo Bedegoni, dell’Fm Bike Factory Team, è tornato sul gradino più alto del podio. Domenica in quel di Follonica, in occasione del Maremma Bike Trophy Endurance, l’atleta di Guidizzolo ha conquistato il successo nella gara di mountain bike, nella categoria M3, valida quale prima prova del Circuito Endurance Prestige, ponendo così in bacheca un altro importante riconoscimento. Lungo il tracciato, particolarmente impegnativo non solo per la durata della competizione, oltre 6 ore, ma anche per le caratteristiche tecniche, Bedegoni ha saputo dosare le proprie energie con grande intelligenza. Al momento opportuno, l’esperto atleta guidizzolese ha aumentato la propria andatura e staccato tutti gli avversari, ai quali non è rimasto altro da fare che applaudirlo sul primo gradino del podio.