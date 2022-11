Minaccia una donna mostrandole una pistola. In casa rinvenute armi, munizioni e droga: denunciato

MANTOVA – Negli scorsi giorni la Sala Operativa della Questura di Mantova ha ricevuto una segnalazione su numerazione NUE 112 con la quale una cittadina chiedeva aiuto perché minacciata per futili motivi da un ignoto passante che, allargando la giacca, le aveva altresì mostrato il calcio di una pistola. Immediatamente sono state attivate le volanti della Polizia che sono riusciti a raccogliere tutti gli elementi utili alla identificazione dell’uomo. In particolare si ricostruivano, mediante i circuiti di videosorveglianza cittadini, tutti i movimenti del soggetto e si otteneva un primo, compiuto, identikit dell’uomo. A dodici ore dalla segnalazione, quindi, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’abitazione dello stesso uomo e grazie alla perquisizione sono state rinvenute due pistole a salve prive di “tappo rosso”; 32 cartucce per armi comuni da sparo di vario calibro oltre a numerose munizioni a salve, bossoli ed ogive; una polo ed una mimetica dell’Esercito Italiano; 2,12 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il soggetto è stato infine denunciato alla Procura della Repubblica oltre a segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.