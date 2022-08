Basket Serie A2 – Cenna: “Staff , parola al campo. Ci siamo, ed è già un successo”

Mantova Vacanze agli sgoccioli per gli Stings, che inizieranno la preparazione dopo Ferragosto: prima fase di lavoro, tra parte atletica e piscina, al circolo San Lazzaro, poi si andrà sul campo al Pala Sguaitzer. Il roster, come è noto, è completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, l’unico giocatore confermato è Riccardo Cortese, oltre naturalmente al coach Giorgio Valli cui spetterà il compito di assemblare un gruppo che, almeno sulla carta, promette bene. L’obiettivo è arrivare pronti al primo match di campionato in programma il 2 ottobre a Forlì. Il lungo percorso, tra allenamenti e scrimmage, prevede anche la partecipazione alla Supercoppa in cui la Staff affronterà nell’ordine Udine, Cividale e Ferrara.

«La prima bella notizia è che ci siamo ancora – afferma fiero il nuovo presidente Paolo Cenna – ed è bene ribadirlo perchè non è mai una cosa scontata. Abbiamo avviato un nuovo ciclo e un progetto che guarda al futuro, cercando di rinsaldare i rapporti con tutte le società del territorio, in modo da valorizzare i nostri atleti. Col budget a disposizione, abbiamo cercato di allestire una squadra giovane, sulla quale si può lavorare, magari con minori rischi di infortuni. Questa è l’intenzione, poi vedremo cosa accadrà nel corso della stagione. La squadra è tutta nuova e tocca al coach Valli, nel quale poniamo la massima fiducia, assemblare in tempi rapidi questo gruppo. Il campionato di A2 è molto competitivo, sbaglia chi sostiene il contrario, basti vedere che chi sale in A1 di solito fa molto bene. Nell’ultima stagione, tanto per fare un esempio, Tortona ha raggiunto le semifinali». «Nelle ultime due stagioni siamo andati ai play off – ricorda Cenna – e abbiamo portato alla quinta partita Verona, che è stata poi promossa. Non voglio parlare di obiettivi per la nuova avventura in A2, per tutti parlerà il campo».

Pillole di mercato in chiusura: il giovane Lo va in C al Curtatone; l’ex Cassinerio potrebbe entrare nello staff tecnico dell’Olimpia Milano.