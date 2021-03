Mix letale di farmaci e superalcolici: 25enne muore di overdose

MANTOVA Un mix letale di farmaci e alcolici. Sarebbe morto così un 25enne di nazionalità indiana in un paese della fascia della Grande Mantova. A dare l’allarme sono stati i suoi congiunti che lo hanno trovato esanime a terra. A nulla è valso l’intervento del personale del 118: quando i soccorritori sono giunti sul posto per il giovane non c’era più nulla da fare. A quel punto scattavano quindi gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, mentre la salma del 25enne veniva trasferita, su disposizione dell’autorità giudiziaria, all’ospedale di Mantova, dove è stata eseguita l’ispezione cadaverica. Nessun dubbio sarebbe emerso da questo esame riguardo alle cause del decesso: una overdose di super-alcolici avrebbe stroncato la vita del giovane, il cui fisico era già delibitato da patologie derivanti dalla tossicodipendenza. Contemporaneamente le forze dell’ordine eseguivano un sopralluogo nell’abitazione del 25enne, dove rinvenivano una ingente quantità di bottiglie di superalcolici vuote. Uno scenario di degrado e disperazione che avrebbe fugato ogni altro dubbio sulle circostanze della morte del giovane straniero, tanto che, stando a quanto risulta, la procura di Mantova nei giorni scorsi avrebbe già concesso il nulla osta per la sepoltura.