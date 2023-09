Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, test nel weekend contro Villafranca e Faenza

San Giorgio Dopo le prime due sgambate rispettivamente contro Scandiano ed NP Treviso, il MantovAgricoltura avrà nel weekend un doppio test. Domani le ragazze di coach Purrone affrontano in trasferta (ore 18) a Villafranca le “vicine di casa” di Alpo Basket, che quest’anno si troveranno nel girone opposto a quello biancorosso. Domani il rientro in terra mantovana al palazzetto di Bancole per l’amichevole contro Faenza Basket Project, formazione di A1. L’ultimo impegno coinciderà peraltro con la chiusura del quadrangolare organizzato dalla società sportiva Soave90 e da Basket Bancole in ricordo di Paolo Morelli.