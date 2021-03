Calcio a 5 Serie A – Jeffe: “Saviatesta, sosta propizia per rifiatare”

MANTOVA Due sconfitte consecutive che non ci volevano: dopo i ko con Eboli e San Giuseppe, il Saviatesta Mantova si lecca le ferite. La squadra biancorossa è di nuovo invischiata nella lotta salvezza, e ora benedice la sosta per le nazionali, che darà due settimane di stop prima del rush finale: per la squadra di mister Jeffe tre scontri diretti su quattro. «E proprio la partita del 13 marzo al Neolù contro la Todis Lido di Ostia sarà la nostra finale – afferma il mister -, una sfida da sei punti, da non sbagliare assolutamente».

Facciamo un passo indietro e torniamo al match di sabato a Nocera, contro il San Giuseppe, altra squadra in lotta per non retrocedere.

«Le condizioni ambientali non erano delle migliori, è vero – prosegue il tecnico brasiliano -, ma quando si entra in campo bisogna avere la forza di staccare la mente da quello che accade sugli spalti e pensare a giocare. Forse abbiamo peccato di troppa sicurezza, memori della vittoria netta di dieci giorni prima. Ad un certo punto ci eravamo pure ritrovati in vantaggio, sbagliando poi almeno un paio di contropiedi. Inconsciamente ci siamo sentiti al sicuro, e invece non era così. Inoltre ho visto la squadra lenta, appesantita: una cosa inusuale per un team fatto di brevilinei come noi. E’ stata la peggior prestazione da quando sono qui. Potrei aver sbagliato anche io, calcando troppo sulla preparazione nell’ultima settimana. Bueno e Micheletto inoltre non erano stati bene prima della gara, hanno reso meno del loro solito. Detto questo, non bisogna trasformare le circostanze difficili in alibi». «Ho dato ai ragazzi non convocati dalle rispettive nazionali (partiti Solosi con la Romania, Leo col Belgio, Savolainen con la Finlandia e Petrov con la Serbia ndr) tre giorni di riposo – prosegue -, per ricaricarsi e sgombrare la mente. Giocare male un paio di partite ci sta, adesso però dobbiamo tornare a correre perché il calendario si assottiglia e non siamo per niente al sicuro». Buone notizie per Hrkac: l’infortunio sembra meno serio del previsto e il giocatore bosniaco potrebbe addirittura essere a disposizione per gli allenamenti il prossimo 10 marzo e scendere in campo contro Lido di Ostia il 13: «Stiamo vedendo se potrà recuperare – conclude Jeffe – già per la prossima. E’ un giocatore importante a livello difensivo, e potrà darci una buona mano per il rush finale».