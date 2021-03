Spaccata per rubare uno zainetto su un’auto in via Calvi

MANTOVA Spaccata su un’auto in sosta ieri pomeriggio in città: il tutto per rubare uno zainetto lasciato imprudentemente nell’abitacolo dal proprietario del mezzo. Nello zainetto non ci sarebbe stato alcujn oggetto di valore, ma questo i ladri non lo sapevano e il danno alla fine è stato ben superiore al bottino. È successo ieri pomeriggio in via Calvi. I malviventi hanno preso di mira una Dacia Duster parcheggiata nella parte della via che non rientra nella Ztl. Approfittando del fatto che in questa zona non ci sono telecamere di sorveglianza, hanno agito praticamente indisturbati; dopo avere adocchiato lo zainetto dimenticato su un sedile hanno atteso il momento giusto per rompere il vetro di un finestrino con un oggetto contundente. Il furto è stato scoperto verso le 17.30 dalla vittima della spaccata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno raccolto la denuncia e dato il via alle indagini.