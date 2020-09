Nuova vita per l’ex IperSimply di Colle Aperto

MANTOVA È stato presentato in questi giorni il progetto per la ristrutturazione dell’immobile l’ex IperSimply di Colle Aperto. Verrà anche realizzata una nuova rotatoria su via Verona a carico del privato e cambierà la distribuzione degli spazi dell’immobile che ospiterà un supermercato ed altre attività commerciali. «Ci eravamo presi l’impegno col quartiere di aiutare il rilancio delle attività commerciali dopo la chiusura del supermercato – ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Mantova Andrea Murari -. La presentazione del progetto è un passaggio fondamentale e sarà approvato prima possibile. Ci aspettiamo che le attività aprano all’inizio del prossimo anno. Abbiamo ottenuto anche la realizzazione di una nuova rotatoria su via Verona, un’opera pubblica importantissima per la viabilità di Colle Aperto». La pratica è attualmente al vaglio degli uffici per la definizione degli ultimi dettagli procedurali, e si prevede a breve l’approvazione di un titolo edilizio convenzionato per poter dare l’avvio ai lavori. In luogo delle piccole attività commerciali e artigianali di servizio posizionate sul fronte principale d’ingresso separate, mediante un corridoio, dall’ipermercato che un tempo recava l’insegna IperSimply, e che occupava la gran parte del fabbricato, viene proposta una risistemazione e una ridistribuzione degli spazi interni con la previsione di estendere a tutto il fabbricato la grande struttura di vendita, organizzandola su 3.000 metri quadrati di superficie di vendita. Il progetto prevede il completo restyling della facciata ovest dell’edificio. La parte bassa dell’edificio verrà riqualificata con l’introduzione di pareti vetrate e verranno introdotti elementi architettonici distintivi alle estremità delle facciate su via Verona, in modo da conferire una nuova identità all’intero fabbricato. Il progetto prevede, inoltre, la modifica e la nuova progettazione degli accessi alla struttura, con la realizzazione di una nuova rotatoria su via Verona, con lo scopo di rendere più fluidi e più sicuri i flussi di ingresso e uscita alla struttura di vendita. La soluzione di svincolo a rotatoria migliorerà l’accesso esistente, aumentando il grado di sicurezza dello scorrimento del traffico. Al contempo, verranno ridisegnati gli stalli di parcheggio in modo da renderli funzionali all’esercizio commerciale e più fruibili.