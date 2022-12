Sci alpino – Francesca Fanti trionfa nel gigante Fis di Kronplatz

Kronplatz La sciatrice mantovana Francesca Fanti ha piazzato il primo grande acuto stagionale vincendo ieri il gigante Fis dei campionati nazionali georgiani disputato a Kronplatz. La 23enne delle Fiamme Gialle è così tornata sul gradino più alto del podio dopo un periodo complicato in cui ha dovuto sconfiggere prima il Covid e poi una debilitante mononucleosi che ne ha rallentato la preparazione. Mentre, per fortuna, è uscita senza alcuna conseguenza fisica da un recente incidente stradale, di ritorno da una trasferta, in cui ha però distrutto diverse paia di sci. A proposito di sci, il naturale periodo di rodaggio dovuto al cambio di materiali sembra terminato e Francesca può ora esprimere al meglio tutto il suo potenziale. Come ha fatto appunto ieri sulla pista amica di San Vigilio di Marebbe sulla quale, esattamente un anno fa, si piazzò seconda in un contesto analogo. Va detto: non è la Coppa Europa, dove pure Francy ha già raccolto piazzamenti di rilievo, ma le avversarie di valore certo non mancavano se è vero che al secondo posto, staccata di 47 centesimi, si è piazzata Karoline Pichler, atleta della Nazionale A reduce dalla trasferta di Coppa del Mondo a St Moritz. Le giovani gigantiste azzurre più promettenti c’erano tutte, ad eccezione di Asja Zenere, e pure diverse atlete straniere che calcano stabilmente il massimo circuito internazionale. La Fanti le ha messe tutte in fila, disputando due manches esemplari: nella prima ha sfruttato il pettorale basso (è partita col 6), strappando il secondo crono assoluto ad appena 7 centesimi dall’israeliana Noa Szollos; la quale è poi caduta nella seconda, mentre Francesca, scesa stavolta per 29esima con l’inversione delle prime 30, ha saputo assecondare al meglio i segni sul tracciato facendo registrare ancora una volta il secondo miglior tempo parziale che le è valso la vittoria. L’unica a tenere il passo della mantovana è stata appunto la Pichler, mentre dalla terza in poi hanno tutte rimediato più di un secondo abbondante di distacco.

Francesca ha così riassaporato il gusto della vittoria che mancava dallo scorso aprile, quando si impose nei due giganti Fis disputati all’Alpe del Cermis. E oggi punta decisa al bis, sempre tra le porte larghe, nella gara organizzata dalla federazione albanese cui dovrebbe partecipare anche l’astro nascente dello sci mondiale, l’italianissima Lara Colturi, 16enne figlia d’arte della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli, che ha fatto tanto discutere per la scelta di gareggiare per l’Albania.