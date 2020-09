Elezioni, 20 candidati per cinque Comuni

MANTOVA Ormai ci siamo veramente, dopo diversi rinvii dovuti all’emergenza sanitaria, domenica 20 e lunedì 21 settembre più di 71 mila elettori mantovani sono chiamati alle urne per scegliere il loro sindaco.

MANTOVA

Sette pretendenti alla poltrona di sindaco: Mattia Palazzi se la vede con il centrodestra guidato dall’agguerrito Stefano Rossi, in corsa con la civica Mantova Ideale, e sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Dopo una dura battaglia, che ha lasciato non pochi strascichi, il Movimento 5 Stelle si presenta al fianco dell’ambientalista Gloria Costani, mentre i fuoriusciti dal partito di Grillo si sono sparpagliati un po’ ovunque, ma con il solo Michele Annaloro in grado di formare un propria lista civica “Grande Mantova” con la quale corre per la poltrona di sindaco. Giuliano Longfils si presenta al via con l“Mantova nel cuore” e scendere in campo anche Sergio Olivieri con la sua Viva Mantova, che candida Roberto Biasotti. Infine rifondazione Comunista con Cesare Battistelli .

VIADANA

Cinque candidati, Nicola Cavatorta con “Insieme si può”: che annovera le civiche “Viadana in Testa” e “Forza Viadana” e che si completa con le due liste di Lega e di Fd’I. Il M5S, invece, ha individuato in Lorenzo Gardini il profilo giusto per tentare la corsa a Palazzo Matteotti. Un fronte civico invece a supporto dell’ex assessore Alessia Minotti comprendente “Viadana Davvero”, “Generazione Viadana, “Viadana Futura” e “Il Grande Fiume”. Correrà in solitaria Silvio Perteghella , candidato su cui convergeranno i voti di “Viadana Democratica”. Infine Fabrizia Zaffanella che sarà sostenuta dalla civica “Io Cambio” e da “Uniti per Viadana”.

CURTATONE

Corsa a tre con l’ uscente Carlo Bottani, la candidata Elena Molinari ed l’aspirante primo cittadino Nicola Andreella. Due volti nuovi, dunque – seppure già in altre liste nelle scorsa tornata elettorale – per un volto, invece, ben noto a Curtatone. Tre civiche che si apprestano ad affrontare la sfida elettorale con un programma chiaro e tanta determinazione per costruire un territorio al passo coi tempi e che sappia dare risposte concrete ai suoi cittadini, ognuno secondo la propria visione del futuro.

CASTEL D’ARIO

Sono tre i pretendenti alla poltrona di sindaco. Negli ultimi giorni anche il capogruppo di opposizione uscente in quota alla Lega Pierluigi Fregna , già vicesindaco dal 2009 al 2014, aveva ufficializzato la propria corsa alla carica di primo cittadino, preparandosi così a sfidare gli altri due candidati alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre: l’attuale sindaco Daniela Castro , che punta alla riconferma, e l’ex presidente della Pro loco Giampaolo Turazza .

MONZAMBANO

La sfida per la poltrona a sindaco è a due: Cantiere Monzambano 2020, che esprime l’attuale sindaco Giorgio Cappa, e la lista Per fare insieme, che invece candida il geometra ed ex assessore Alberto Rama. La lista del sindaco vede, rispetto a cinque anni fa, l’aggiunta della dicitura “2020” al proprio nome.

VOTAZIONI

Le urne sono aperte domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Si vota anche per il Referendum che verrà scrutinato subito dopo la chiusura delle urne mente le amministrative verranno scrutinare a partire dalle 9 martedì 22.