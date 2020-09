Calcio – Mantova, l’ex Giorgi studia da allenatore

MANTOVA Che fine hanno fatto i protagonisti dell’ultima promozione del Mantova? Alcuni sono ancora sul mercato in cerca di sistemazione. Tra quelli già sistemati, l’unico che ha trovato posto in C è D’Iglio, fortemente voluto al Piacenza dal tecnico Manzo. Altri sono rimasti in Serie D. L’ultimo a trovare squadra è stato Aldrovandi, fresco di firma col Foligno. All’Andria si sono ritrovati Minincleri e Venturini, mentre Mazzotti ha accettato l’offerta del Fiuggi. Di Scotto al Latte Dolce ed Altinier all’Arzignano sono stati scritti fiumi d’inchiostro. Pavan si è accasato al Gozzano, Anastasia al Fanfulla.

Un discorso a parte merita Luigi Giorgi. L’ex centrocampista biancorosso sta cercando squadra ma, se non dovesse farcela, ha già pronto il piano B: «Vorrei fare l’allenatore – spiega – e appena possibile mi iscriverò al corso. Per carità, un altro anno da calciatore lo farei volentieri. Sono svincolato e sul mercato. Ma in ogni caso comincerei a studiare da mister». E chissà che in futuro non torni a Mantova, proprio in questa nuova veste.