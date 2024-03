MANTOVA Oltre 15.000 turisti hanno scelto Mantova come meta per la settimana passata. I musei mantovani hanno fatto il boom di presenze, con numeri in ascesa, complice anche il bel tempo capace di far risplendere la città nella luce primaverile. Ecco le cifre. Per Palazzo Ducale si parte con 885 ( martedì), 1.098 (mercoledì), 1.141 (giovedì), 1.243 (venerdì), 1.085 (sabato), 1.107 (domenica) e 392 (lunedì): circa settemila presenze complessive.

Anche nel meridione cittadino i numeri sorridono: Palazzo te e Maca e Tempio di San Sebastiano sono stati raggiunti rispettivamente da 5156, 1772 e 878 visitatori nello spazio settimanale ( lunedì – domenica). Mentre solo nella giornata di lunedì hanno registrato 361, 306 e 72 presenze. (Abb)