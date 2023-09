Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta: stasera al NeoLù primo test contro il Verona di C

Mantova Dopo una settimana di lavoro intenso, il Saviatesta Mantova questa sera sarà impegnato nel primo allenamento congiunto della pre season. La squadra di Pino Milella sarà impegnata questa sera alle 20.45 al NeoLu contro il Verona Calcio a 5, società che milita nel campionato di Serie C. Subito un test quindi per capire lo stato di forma dei giocatori biancorossi dopo una settimana di allenamenti e per capire dal punto di vista tattico le prime mosse di questo nuovo Mantova. «Ordine e carattere. Sono queste le cose che chiederò ai ragazzi – spiega mister Milella -. Dopo una settimana di lavoro mi aspetto di vedere già qualcosa sul piano del gioco. Vorrei che i primi concetti messi a punto venissero eseguiti. Sarà un test che ci preparerà a quello di sabato a Lecco, molto più complicato, nel triangolare che ricomprenderà i blucelesti e il Nizza. Un passo alla volta, per arrivare pronti alla sfida contro Ciampino del prossimo 30 settembre».